Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с паводками и природными пожарами
Москва, 9 февраля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 февраля провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности о мерах противодействия паводкам и природным пожарам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства, отметил, что «отменить» эти стихийные бедствия не получится, но нельзя их оставлять без внимания.
«Мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать всё для того, чтобы минимизировать последствия», — сказал Путин.
Как сообщало ИА Регнум, Путин в июле 2023 года подписал закон о формировании федерального резерва сил и средств авиационных работ по охране лесов от пожаров. Он внёс изменения в Лесной кодекс статью об экстренном реагировании при возникновении лесных пожаров.
В сентябре Путин, комментируя ситуацию с прорывом дамбы в Уссурийске и произошедшие после этого масштабные паводки, призвал проанализировать ситуацию, чтобы потом не допустить подобных происшествий. Он распорядился найти сбалансированные меры по берегоукреплению и строительству гидросооружений.