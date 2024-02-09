Москва, 9 февраля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 февраля провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности о мерах противодействия паводкам и природным пожарам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

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Глава государства, отметил, что «отменить» эти стихийные бедствия не получится, но нельзя их оставлять без внимания.

«Мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать всё для того, чтобы минимизировать последствия», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в июле 2023 года подписал закон о формировании федерального резерва сил и средств авиационных работ по охране лесов от пожаров. Он внёс изменения в Лесной кодекс статью об экстренном реагировании при возникновении лесных пожаров.

В сентябре Путин, комментируя ситуацию с прорывом дамбы в Уссурийске и произошедшие после этого масштабные паводки, призвал проанализировать ситуацию, чтобы потом не допустить подобных происшествий. Он распорядился найти сбалансированные меры по берегоукреплению и строительству гидросооружений.