Москва, 9 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Искусственный интеллект Сбера GigaChat предложил Burger King себя в качестве основной нейросети для создания рецепта нового бургера. В официальном письме, направленном в компанию, нейросеть предложила за сделку 100 миллионов бонусов «Спасибо», если рецепт бургера, созданного с помощью GigaChat, появится в меню ресторанов сети по всему миру. Кроме того, продажи такого блюда должны стартовать в России.

Пресс-служба Сбера Российский ИИ предложил Burger King помощь в создании бургера

Ранее в США Burger King запустил конкурс на новый рецепт бургера, приготовленного вместе с искусственным интеллектом. Победителю компания обещает один миллион долларов в качестве главного приза.

На сегодняшний день сервисом GigaChat пользуются более 2,5 миллиона человек. Искусственный интеллект может решать множество интеллектуальных или бытовых задач: поддерживать беседу, писать тексты или код, отвечать на вопросы.

Для компаний доступен GigaChat API — программный интерфейс доступа к нейросетевой модели Сбера. С его помощью бизнес может создавать собственные решения и оптимизировать внутренние процессы. Сервис также упрощает работу с текстами большого объема, помогает писать статьи в нужном стиле и формате, искать информацию и подготавливать на её основе аналитику.