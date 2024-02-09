Владимир, 9 февраля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Мать нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского Людмила писала письмо своему отцу Ивану Куркину, погибшему на фронте в 1941 году. Его опубликовала в июле 2020 года администрация города Владимира в рамках проекта «Победа-75».

ТАСС/Volodymyr Tarasov/ via ZUMA Wire

Семья до Великой Отечественной войны жила в Москве. Людмила Куркина (Сырская) родилась за месяц до нападения фашистской Германии на СССР. Её отец ушел воевать добровольцем, попал на Ленинградский фронт и погиб в первые дни войны. Сначала пришло извещение, что он пропал без вести, а в мае 1945 года к семье, к тому времени переехавшей во Владимирскую область, пришёл сослуживец Куркина и рассказал, как он погиб.

«Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти», — говорится в письме.

ИА Регнум

Боец назвал погибшего товарища настоящим коммунистом, спасшим остальных ценой своей жизни.

Как сообщало ИА Регнум, брат нового главкома ВСУ Олег Сырский проживает во Владимире. Он рассказал журналистам, что давно не общается с родственником, много лет назад уехавшим на Украину.

Сын главнокомандующего украинской армии не пошёл по стопам отца. Он окончил вуз в Сиднее и регулярно посещает вечеринки, публикуя об этом фотографии в соцсетях. При этом подписывает их на русском языке.

Сырский возглавил ВСУ 8 февраля. Его назначил на этот пост глава киевского режима Владимир Зеленский, уволив перед этим Валерия Залужного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту перестановку в командовании ВСУ, заявил, что она не повлияет на ход спецоперации. Он подчеркнул, что СВО будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.