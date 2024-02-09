Дублин, 9 февраля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась пожимать руки представительницам команды Израиля перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Александр Демьянчук/ТАСС

В Федерации баскетбола Ирландии заранее предупредили о том, что их команда не будет участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях.

Матч проходил в Риге, так как Израиль не смог принять игру у себя дома. Этот город выбрали как нейтральную площадку из-за ситуации на Ближнем Востоке. Встреча завершилась со счетом 87:57 в пользу израильтянок.

Организация «Ирландский спорт за Палестину» призвала к бойкоту матча в связи с действиями Израиля в секторе Газа. Сборная Ирландии отказалась от бойкота. В пресс-службе команды объявили, что игроки намерены избежать крупных штрафов и дисквалификации.

Ранее генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодор Теодоридис заявил, что организация не будет отстранять Израиль из-за военного конфликта с Палестиной.

По его словам, администрация УЕФА даже не рассматривала этот вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января турецкий футбольный клуб «Антальяспор» отстранил израильского игрока Сагива Ехезкеля за поддержку операции в секторе Газа. Спортсмен после забитого на 68-й минуте мяча в домашнем матче «Антальяспор» с «Трабзонспором» (1:1) демонстративно указал на повязку на запястье с надписью «100 дней. 7.10» с изображением звезды Давида, подразумевающую сотый день столкновений в секторе Газа и поддержку Тель-Авиву.

В ноябре 2023 года футболиста французского клуба «Ницца» и сборной Алжира Юсефа Аталя поместили под стражу по обвинению в разжигании расовой ненависти. В начале октября он опубликовал в социальной сети видео, на котором палестинский проповедник обращается к богу с просьбой «послать евреям тёмный день». Позже футболист удалил видео и извинился за его публикацию, заявив, что осуждает любые формы насилия.