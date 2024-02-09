Прага, 9 февраля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Из-за военных неудач украинской армии проводить новую мобилизацию на Украине «почти что поздно», так как процесс обучения и боевого слаживания новобранцев идёт не один месяц, а без него их отправка на фронт закончится большими потерями. Такое мнение 9 февраля высказал экс-начальник Генштаба Чехии Иржи Шедивы в статье для журнала Czdefence.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам Шедивы, Киеву необходимо произвести ротацию войск, заменив находящиеся на фронте соединения обученными мобилизованными, которых у ВСУ не хватает.

«Уже почти что поздно [проводить мобилизацию]. Время неумолимо, а призыв резервистов, их распределение по подразделениям, слаживание и вооружение… вопрос не одного месяца», — написал он.

Экс-глава чешского Генштаба отметил, что, в случае отправки в зону боевых действий необученных новобранцев, это приведёт только к серьёзным людским потерям и потере позиций украинской армией.

Шедивы также указал на разногласия в командовании ВСУ, в случае усугубления которых, по его мнению, украинские военные могут лишиться веры в свои силы.

Как сообщало ИА Регнум, несколько командиров подразделений ВСУ 8 февраля рассказали газете The Washington Post об острой нехватке личного состава в украинской армии, которая в любой момент может привести к обрушению фронта. Украинские военные признали, что армия России вернула себе наступательную инициативу на фронте и увеличивает интенсивность наступления на фоне дефицита личного состава ВСУ.

Верховная рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект об ужесточение мер при мобилизации на Украине. По словам депутата от партии «Голос» Ярослава Железняка, документ могут окончательно принять в начале марта, и тогда он вступит в силу в апреле.

Президент России Владимир Путин ещё в сентябре 2023 года отмечал, что на Украине ведётся насильственная мобилизация. Глава государства тогда заявил, что после стольких волн призывов он не понимает, кого в стране собираются ещё призывать.