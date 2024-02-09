Балашов, Саратовская область, 9 февраля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. В Саратовской области проводили в последний путь погибшего члена экипажа военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого Вооружёнными силами Украины в Белгородской области, Владиславом Чмирёвым. Церемония прощания состоялась в Балашовском районе 9 февраля. Об этом сообщил глава района Павел Петраков.

Telegram-канал Петра Петракова

«Сегодня Балашовский район простился с лётчиком военно-транспортной авиации Владиславом Вадимовичем Чмирёвым, который погиб 24 января в результате террористического акта в небе над Белгородской областью», ― написал Петраков в Telegram-канале

Он выразил соболезнования родным пилота и заявил, что местные жители гордятся подвигом земляка.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ ударили по Ил-76 из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. Самолёт потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области, на его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил. В Министерстве обороны России назвали удар Киева по самолёту терактом.

Изъятые с места крушения фрагменты показали, что для удара по самолёту использовали зенитную управляемую ракету MIM-104А из комплекса Patriot. Предположительно, расчёт ЗРК был смешанным: состоял из украинских и американских военных.

Церемония прощания с погибшими лётчиками прошла 8 февраля в Оренбурге. В последний путь проводили командира Станислава Беззубкина, его помощника Владислава Чмирёва, штурмана Алексея Высокина, бортинженера Андрея Пилуева, бортового авиатехника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского. Сначала прошло отпевание в храме преподобного Пимена Угрешского, затем церемония продолжилась в СКК «Оренбуржье».

Также родным погибших членов экипажа Ил-76 вручили ордена Мужества.

Чмирёв был представителем династии лётчиков из Балашова в четвёртом поколении. Он всегда хотел пойти по стопам отца и деда и подняться в небо. Молодой человек только в прошлом году окончил училище и на борту Ил-76 выполнял обязанности помощника командира судна.