Москва, 9 февраля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Причиной пожара в жилом доме на севере Москвы, в результате которого пострадали десять человек, мог стать сбой в системе антиобледенения, сообщили 9 февраля в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

СК России

«Приоритетной версией возгорания является нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания», — сообщили в ведомстве.

Следователи установили, что между первым и вторым подъездами в районе чердака образовалась зона термических повреждений. На момент осмотра электропроводка и электрооборудование сгорели.

Специалисты осмотрели чердак, опросили более десяти очевидцев, в том числе жильцов, председателя ЖСК, и изъяли необходимые для расследования документы и записи с камер видеонаблюдения. Ведомство добавило, что не выявило людей, которые могли бы совершить умышленный поджог.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866088" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар в доме на севере Москвы

Как сообщало ИА Регнум, СК России утром 9 февраля проинформировал о начале доследственной проверки в связи с пожаром на улице Черняховского в районе станции метро «Аэропорт».

У жилого многоквартирного дома в ночь на 9 февраля загорелась кровля по всей площади. Началась эвакуация жильцов — дом покинули 400 человек. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. У шестиэтажного здания обрушилась крыша.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте ЧП работают все городские службы и что эвакуированным жильцам оказывают всю необходимую помощь.

В результате пожара пострадали десять человек. Городские службы ведут восстановительные работы после пожара.