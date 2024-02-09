Москва, 9 февраля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Состоялся официальный релиз новой песни рэпера ST (Александра Степанова) «Дай ему сил» о защитнике Родины. Её выпустили в ночь на 9 февраля на основных музыкальных платформах.

Кадр из видео

Композицию можно послушать в приложениях «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка» и в Apple Music. На обложку трека поместили детский рисунок с российским танком и красными звёздами.

Песня исполнена в непривычной для ST лирической манере. В ней поётся о том, что защитник Отечества является примером для остальных.

Как сообщало ИА Регнум, ST и гитарист рок-группы «Звери» Герман Осипов в начале февраля выступили с полевыми концертами в Луганской Народной Республике перед спецназовцами, участвующими в СВО. Музыканты пели не со сцены, а сидели рядом с бойцами. Военнослужащие были благодарны за выступление.

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Степанов во время поездки в ЛНР в том числе исполнил песню «Дай ему сил» под гитару перед военнослужащими. Бойцам песня понравилась, они её подпевали вместе с ST.