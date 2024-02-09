Москва, 9 февраля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. В российских архивах хранится большое количество документов, в том числе вывезенных из Германии. Об этом 9 февраля журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об упомянутых российским лидером Владимиром Путиным документах, когда он в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном говорил об отношениях Польши с режимом Гитлера.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

«У нас архивы содержат большое количество документов, очень много документов, в том числе которые были вывезены из Германии после капитуляции», ― сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что президент предпочитает изучать документы в первоисточниках.

«Вы знаете, что президент досконально исторические документы предпочитает изучать именно в первоисточнике», ― сказал он.

Песков не стал уточнять, на какие именно документы сослался в интервью Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью Такеру Карлсону Путин, сославшись на документы в архивах, рассказал, Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с ним в разделе Чехословакии, при этом сама стала жертвой политики, проводимой в отношении этой страны перед началом Второй мировой войны.

Глава государства также добавил, что изучал архивные документы, из которых следует, что Советский Союз вёл себя очень честно и просил разрешения Польши провести свои войска на помощь Чехословакии.

Также в интервью российский лидер заявил, что Россия может направить свои вооружённые силы в Польшу только в случае её нападения на РФ. Он отметил, что западные страны пытаются запугать своё население якобы существующей российской угрозой.

Путин в ходе интервью передал Карлсону копии исторических документов, в которых украинцы заявляют о желании присоединиться к Руси.