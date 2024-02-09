Москва, 9 февраля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 9 февраля, что в Кремле в настоящий момент не владеют достоверной информацией о количестве жертв ВСУ среди мирного населения Мариуполя, но подчеркнул, что доподлинно известно, что зверства украинских военных имели место.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы знаем о том, что очень много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь тогда. Они использовали гражданских как живой щит, расстреливали их в спину. Это мы знаем, и это известно доподлинно», — заявил представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал недавний доклад правозащитников из организации Human Rights Watch, выступивших с утверждением, что во время боевых действий в Мариуполе погибли около восьми тыс. гражданских лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Сразу после этого началось активное восстановление города, он превратился в огромную строительную и реставрационную площадку. Глава ДНР Денис Пушилин 7 января заявил, что в восстановительных работах в Донбассе достигнут колоссальный результат и лучше всего он виден на примере Мариуполя.

В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР вынес приговор 27-летнему морпеху ВСУ Ивану Тарану, расстрелявшему семерых мирных жителей Мариуполя. Боевика приговорили к пожизненному заключению.

Спустя месяц суд признал виновным в аналогичном военном преступлении бойца морской пехоты ВСУ Дмитрия Шалара. Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

В феврале 2024 года суд в ДНР вынес такой же приговор бойцу «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ренату Алиеву за совершённые в марте 2022 года убийства мирных жителей Мариуполя. Его признали виновным по статьям о жестоком обращении с гражданскими и убийстве двух и более лиц, совершенных организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.