Симферополь, 9 февраля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Южный военный суд вынес обвинительный приговор жителю Крыма за переводы денег запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Подсудимого Кадырова Мурата Энверовича признали виновным по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и приговорили к 11 годам в колонии строго режима.

По версии следствия, крымчанин вступил в контакт с неустановленными лицами, которые рассказали ему о необходимости перевода денег на нужды террористической организации. После этого подсудимый дважды отправил средства. Это произошло в июне 2017-го и 2018 года из Симферополя и Севастополя.

В свою очередь подсудимый был в курсе, что направлял деньги для ИГ и её структурных подразделений в целях совершения террористических преступлений.

В ходе заседания, подсудимый вину в содеянном не признал.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января 2023 года южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор и назначил 17 лет колонии строго режима участнику крымской ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Раифу Февзиеву.

По версии следствия, подсудимый с 11 декабря 2015 года на территории Республики Крым организовывал и проводил конспиративные собрания по изучению идеологии «Хизб ут-Тахрир», осуществлял пропагандистскую работу, склоняя к участию в деятельности организации новых лиц, давал членам ячейки указания, разрабатывал планы совместных действий, распределял функциональные обязанности между ними.