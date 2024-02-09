Москва, 9 февраля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России. Это следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», опубликованных 9 февраля на сайте организации.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

Еженедельное исследование «ФОМнибус» проводили с 2 по 4 февраля, в нём приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних респондентов из 104 городов и сёл в 53 регионах. Опрос проводили методом интервью по месту жительства опрошенных, его статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Согласно полученным результатам, 81% респондентов положительно оценили работу Путина на посту президента, обратное мнение высказали 8% опрошенных, не смогли определиться 11% участников исследования.

На вопрос о доверии президенту России 80% опрошенных ответили положительно и 11% респондентов заявили, что скорее не доверяют главе государства.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля из результатов опроса ФОИ стало известно, что работу Путина в качестве главы государства положительно оценили 80% россиян и только 10% заявили, что придерживаются обратного мнения. Остальные участники опроса затруднились ответить.

О доверии Путину на тот момент заявили 78% жителей России. Ещё 14% опрошенных отметили, что скорее не доверяют президенту, и 8% респондентов затруднились с ответом.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 19 января отметил, что многолетний стабильный показатель уровня доверия к президенту свидетельствует о том, что россияне чувствуют результат его работы, несмотря на то, что страна сталкивается со множеством вызовов.