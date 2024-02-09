ДНР, 9 февраля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Российские десантники во время выполнения боевой задачи в Донецкой Народной Республике сумели занять опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ), использовав против украинских военных их же оружие. Речь идёт о двух тяжёлых пулемётах Browning, захваченных во время штурма. Об этом 9 февраля рассказал командир подразделения.

Алексей Майшев/РИА Новости

«На прошлой задаче у нас приключилась очень веселая для нас и очень плохая для противника нашего история, они не забрали свои орудия с тех позиций, с которых мы их выгоняли. Мы проявили смекалку и сразу поняли то, что надо их орудие использовать против них», ― сообщил в беседе «РИА Новости» военный.

Кроме двух пулемётов, российские военные при осмотре занятых позиций нашли много коробов с боеприпасами.

Командир подразделения добавил, что украинские военные не ожидали, что по ним будет стрелять крупнокалиберные пулемёты с близкого расстояния, и оставили опорный пункт в Весёлом.

Как сообщало ИА Регнум, российские штурмовики Су-25 8 февраля поразили ракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Для удара лётчики использовали неуправляемые авиационные средства поражения типа НАР С-8. Штурмовики двигались на предельно малых высотах. Удар по объектам они нанесли на высоте 25 метров. Все цели удалось поразить.

Сержант Денис Шамалюк, получивший высокую государственную награду в госпитале Вишневского, рассказал, как в одиночку взял в плен шестерых военнослужащих ВСУ. Военный-инженер вспомнил, как завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась и все рассредоточились. Он попытался укрыться от массированного артиллерийского обстрела в подвале, но там оказались шесть украинских военных. Сержант приказал им сложить оружие и вывел их из подвала. Среди пленных был раненый, ему оказали медицинскую помощь.