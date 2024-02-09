Эр-Рияд, 9 февраля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду резко отреагировал на поведение болельщиков «Аль-Хиляля». Об этом сообщило издание Daily Mail.

Кадр из видео

В ходе товарищеского матча фанаты «Аль-Хиляля» провоцировали португальца, скандируя имя Лионеля Месси.

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Направляясь после игры в подтрибунное помещение 39-летний форвард поднял один из брошенных ему шарфов соперника и засунул себе в шорты. Подтерев промежность, Роналду выбросил аксессуар с символикой «Аль-Хиляля» обратно на трибуну.

Игра прошла в Эр-Рияде. Встреча завершилась поражением для команды Роналду со счетом 2:0 Для португальского форварда матч стал первым после травмы. Роналду вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут. В ходе игры он получил жёлтую карточку на 54-й минуте за споры с арбитром.

В текущем сезоне на счету Роналду 26 матчей во всех турнирах. В них португалец отметился 24 голами и 11 результативными передачами.

Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча». За карьеру он выступал за мадридский «Реал», где стал лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за британский «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Как сообщало ИА Регнум, Роналду эмоционально отреагировал на восьмое присуждение «Золотого мяча» нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси тем, что оставил под публикацией об этом четыре смеющихся смайлика.

Месси обошёл Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века. Он занял первую строчку. Роналду числится в списке вторым. Тройку лидеров замкнул испанский полузащитник команды «Эмирейтс» из ОАЭ Андрес Иньеста.