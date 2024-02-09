Дзержинск, Нижегородская область, 9 февраля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. На территории нижегородского Дзержинска ночью средствами радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник, сообщил глава города Иван Носков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник», — говорится в сообщении.

Мэр добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, в Министерстве обороны сообщили, что российские силы ПВО уничтожили 19 украинских дронов над четырьмя российскими регионами и Чёрным морем в ночь на 9 февраля. Так, два беспилотника перехватили и уничтожили над Курской областью, столько же — в Краснодарском крае, четыре — в Орловской области, пять — в Брянской области. Над акваторией Чёрного моря уничтожили шесть БПЛА.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 9 февраля заявил о четырёх сбитых украинских дронах. Он пояснил, что российские силы пресекли попытку атаки украинских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса в области. В результате никто не пострадал.