Москва, 9 февраля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Россия готова подавать европейцам газ по той нитке трубопровода «Северный поток — 2», которая уцелела после теракта в сентябре 2022 года, заявил 9 февраля президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Путин и Карлсон обсуждали вопрос повреждений «Северного потока» и «Северного потока — 2», которые газопроводы получили в результате теракта 26 сентября 2022 года. Отвечая на вопрос журналисту, президент сказал, что теракт организовало ЦРУ.

Карлсон задал вопрос, почему тогда Германия молчит, хотя ей нанесли серьёзный ущерб. Президент ответил, что и его удивляет молчание Берлина, добавив, что нынешние власти Германии руководствуются интересами «коллективного Запада», а не интересами страны.

«Ведь дело не только в «Северном потоке — 1», который взорвали. «Северный поток — 2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста», — сказал Путин.

Президент напомнил о существовании ещё одного маршрута — через Польшу. Это «Ямал — Европа», по которому можно было бы поставлять в Европу газ в большом объёме, если бы не позиция Варшавы.

«Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды — Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта на «СП» и «СП-2», который произошёл в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, у «Северного потока» повреждения получили обе нитки. Одна нитка «Северного потока — 2» уцелела. На момент взрыва газ по трубопроводам не подавали, причём «СП-2» на тот момент ещё не функционировал.

Путин в конце 2020 года на ежегодной пресс-конференции назвал «Северный поток — 2» несомненно выгодным для экономики Европы в целом и Германии в частности. Он избавит Германию и другие европейские страны от необходимости приобретать дорогой американский сжиженный газ. Подача российского газа по «СП-2» соответствует национальным интересам Европы и Германии, подчеркнул президент России.

После теракта на «СП» и «СП-2» Швеция, Дания и Германия начали проводить свои расследования, отказавшись от участия российских специалистов. Швеция 7 февраля объявила, что не нашла подозреваемых в подрыве газопроводов и что расследование прекратила. Германия сообщила, что продолжает расследовать диверсию.