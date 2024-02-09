Архангельск, 9 февраля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Ракета «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк со спутником в интересах Министерства обороны, сообщили 9 февраля российское оборонное ведомство.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Боевыми расчётами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Пуск произвели в 10:03 с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником с космодрома Плесецк. Помимо этого, 21 декабря в Минобороны сообщили о запуске ракеты «Союз-2.1б».

В том же месяце, 16 декабря, «Роскосмос» заявил о пуске ракеты «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Арктика-М» с космодрома Байконур. Задачей спутника стал круглосуточный всепогодный мониторинг Земли и морей Северного Ледовитого океана.

В марте ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту космический аппарат Минобороны. Ему присвоили порядковый номер «Космос-2568».