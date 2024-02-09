Москва, 9 февраля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Открытие валютных торгов в пятницу продемонстрировало рост курса рубля на фоне публикации интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Курс доллара в момент публикации интервью опускался до 90,54 рубля (-0,39%), евро — до 97,36 рубля (-0,56%).

Позже на торгах российская валюта начала умеренное снижение. В 9:35 мск доллар стоил 91,04 рубля (+0,22%), евро торговался по 98,2 рубля (-0,06%).

Как сообщало ИА Регнум, число просмотров интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в социальной сети Х за семь часов превысило 60 миллионов, а количество репостов записи с интервью превысило 176 тыс., свыше 541 тыс. пользователей поставили «лайк». Беседа длилась 2 часа 7 минут и 18 секунд. Полный текст на русском языке опубликовали на сайте Кремля.

В видеохостинге YouTube количество просмотров беседы Путина с Карлсоном превысило 2,4 млн, оно заняло третье место в разделе трендов.

Путин вошёл в актуальные тренды соцсети Х после публикации его интервью Карлсону. Количество постов с упоминанием президента России превысило 1,37 млн. С упоминанием американского журналиста опубликовали свыше 600 тыс. записей.