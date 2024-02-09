Северский район, Краснодарский край, 9 февраля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Вспыхнувший в ночь на 9 февраля пожар на нефтеперерабатывающем заводе в посёлке Ильск в Краснодарском крае потушили, сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пожар был полностью ликвидирован в 4:08 мск», — сообщили в штабе.

Единая диспетчерская служба Северского района в два часа ночи сообщила, что на территории Ильского НПЗ вспыхнул пожар. Открытое горение ликвидировали к трём часам ночи.

В результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара пока не установили.

Ильский НПЗ находится в 50 км от Краснодара. Предприятие перерабатывает углеводородное сырьё, осуществляет отгрузку готовой продукции авто — и железнодорожным транспортом.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре, вспыхнувшем на НПЗ в Краснодарском крае ночью 9 февраля.

В ночь на 3 февраля в Красноармейском районе Волгограда вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание быстро ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал. Вечером завод вернулся к штатному режиму работы. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что пожар вспыхнул из-за падения обломков украинского беспилотника.