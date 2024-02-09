Вашингтон, 9 февраля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Количество просмотров интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту, экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону в социальной сети X (ранее Twitter) превысило 60 млн примерно за семь часов с момента публикации.

Александр Кряжев/РИА Новости

Количество репостов записи с интервью президента России превысило 176 тыс., свыше 541 тыс. пользователей поставили ему отметку «нравится».

В видеохостинге YouTube количество просмотров беседы Путина с Карлсоном превысило 2,4 млн, она заняла третье место в разделе трендов.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист опубликовал интервью с Путиным в 18:00 8 февраля (02:00 9 февраля мск). Он также выложил видео беседы с президентом России в соцсети Х и на канале в YouTube.

Видеозапись интервью Путина набрала свыше 50 миллионов просмотров в соцсети Х менее чем за четыре часа, причём первый миллион просмотров она набрала всего за восемь минут с момента появления.

Позднее, 9 февраля, стало известно, что Путин вошёл в актуальные тренды соцсети Х после публикации его интервью Карлсону. Количество постов с упоминанием президента России превысило 1,37 млн. С упоминанием американского журналиста опубликовали свыше 600 тыс. записей.