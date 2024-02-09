Санкт-Петербург, 9 февраля, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге во время работ по строительству новой станции метро «Путиловская» нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщила 9 февраля компания «Метрострой Северной Столицы» в своём Telegram-канале.

Метрострой Северной Столицы

«В ходе подготовительных работ для сооружения будущего здания вестибюля станции «Путиловская» метростроители наткнулись на неразорвавшийся артиллерийский снаряд», — сообщили в компании.

Работы срочно остановили, доступ на стройплощадку закрыли и сообщили о находке в экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа минувшего года в Москве нашли почти 200 артиллерийских снарядов со времён Великой Отечественной войны калибра 20 мм. Их обнаружили во время земляных работ возле железнодорожных путей.

В этом году в Санкт-Петербурге откроют три новых станции метро — «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская». «Путиловскую» и «Юго-Западную» строят на Красносельско-Калининской линии метро.