Вашингтон, 9 февраля, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Решение президента США Джо Байдена о прекращении строительства новых экспортных терминалов СПГ последовало за интенсивной кампанией экологических групп, финансируемых богатыми спонсорами, такими как Рокфеллеры, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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«Благотворительные организации, контролируемые членами семьи Рокфеллеров и миллиардерами-донорами, были ключевыми спонсорами успешной кампании по оказанию давления на президента Байдена, чтобы он приостановил новые разрешения на экспорт сжиженного природного газа из США», — говорится в материале.

Так, Рокфеллеры, наряду с другими богатыми донорами, включая Майкла Блумберга, в последние годы предоставили миллионы долларов передовым экологическим группам, которые ведут кампанию против проектов в области ископаемого топлива. Эта лоббистская кампания длилась примерно четыре года.

Среди других факторов журналисты отметили новые исследования о выбросах на объектах СПГ, а также намерения понять, как поставки СПГ влияют на американскую экономику и национальную безопасность.

В свою очередь, республиканцы подвергли критике решение Байдена. Они заявили, что Европа теперь будет вынуждена покупать сжиженный природный газ у России, а не США.

Как передавало ИА Регнум, в январе Байден сообщил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ. Он отметил, что исключением станут непредвиденные ситуации в сфере национальной безопасности. Такое решение он объяснил угрозой климатических изменений. При этом решение Байдена стало причиной не только критики республиканцев, но и паники американских союзников.

По данным Евростата, с начала спецоперации США поставили в ЕС природный газ на сумму почти €66,7 млрд. В случае отсутствия санкций Вашингтон получил бы на €52,2 млрд меньше.

Эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов 4 февраля заявил, что сокращение поставок СПГ из США в ЕС повлечёт за собой рост цен. По его мнению, поставки российского сжиженного природного газа крайне ограничены мощностями, поэтому Россия не может поставлять больше, чем производит.