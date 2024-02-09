Москва, 9 февраля, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева заявила, что предпочла бы замужеству успешную карьеру. Спортсменка рассказала об этом 9 февраля в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

Петр Ковалев/ТАСС Фигуристка Елизавета Туктамышева

По словам Туктамышевой, её не обижает и не задевает, а даже забавляет то, что кто-то желает ей поскорее выйти замуж.

«Спокойно к таким комментариям отношусь», — сказала она.

Фигуристка также ответила на вопрос о том, что она предпочтёт — замужество или успешную карьеру.

«Карьера, сто процентов», — заявила Туктамышева.

Спортсменка является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призёром чемпионата мира-2021 и бронзовым чемпионата Европы-2013. Фигуристка приостановила карьеру в 2023 году, однако продолжает заниматься фигурным катанием и выступать в ледовых шоу.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября 2023 года фигуристка заявила, что её недавняя фотосессия в белом платье ещё не означает подготовки к свадьбе. По словам Туктамышевой, она никогда не задумывалась о такой возможности.

Тренер спортсменки Алексей Мишин 4 января рассказал, что фигуристка собирается принять участие в чемпионате России по прыжкам. Он уточнил, что Туктамышева посещала тренировки для этого.