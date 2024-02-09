Вашингтон, 9 февраля, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Победа Виктора Ющенко на выборах президента Украины в 2004 году была госпереворотом. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент России Владимир Путин.

ИТАР-ТАСС/Федор Савинцев Митинг сторонников Виктора Ющенко у здания Верховной рады Украины. 2004 г.

Глава государства напомнил, что после Леонида Кучмы президентские выборы на Украине выиграл Виктор Янукович, однако его оппоненты не признали его победы, США поддержали украинскую оппозицию. Тогда назначили третий тур, не предусмотренный конституцией Украины.

«Это что такое? Это государственный переворот. США поддержали его (Ющенко. ― Прим. ред.), и к власти пришёл в результате третьего тура», — сказал президент.

По его словам, Виктор Ющенко считался прозападным политиком, но они смогли наладить отношения.

«Он ездил в Москву с визитами, мы ездили в Киев, и я ездил. Встречались в неформальной обстановке. Западный так западный, пускай», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в июне 2023 года на встрече с военкорами уже заявлял, что Виктор Ющенко пришёл к власти с помощью госпереворота. При этом российский лидер отметил, что, несмотря на абсолютную противоправность, переворот прошёл «относительно мирным способом».

Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 год. В первом туре президентских выборов он набрал 39,87% голосов, во втором, согласно объявлению ЦИК, 46,69% голосов и занял второе место.

Ющенко с этим не согласился и подал иск о противоправности действий избиркома и фактах фальсификации. Верховный суд Украины признал результаты второго тура не соответствующими реальному волеизъявлению и постановил повторить голосование. По итогам «третьего тура» Ющенко стал третьим президентом Украины.