Дубай, ОАЭ, 9 февраля, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Следовавший в Москву из Дубая самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за того, что стало плохо одной из пассажирок, сообщили 9 февраля в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Известия/Павел Бедняков

Инцидент произошёл накануне, 8 февраля. Самолёт рейса U6-798 должен был лететь в московский международный аэропорт «Домодедово». У одной из пассажирок ухудшилось самочувствие во время полёта.

«Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сообщили в авиакомпании агентству «РИА Новости».

Пассажирку сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи. Экипаж самолёта порядка пяти часов ожидал разрешения на вылет из Дубая.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля следовавший из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре пассажирский самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за трещин на лобовом стекле. На борту находились 73 человека, включая четверых членов экипажа.

Пассажир самолёта компании Air Canada, следовавшего из Торонто в Дубай, выпал на взлётно-посадочную полосу, открыв дверь аварийного выхода в кабине. Это произошло вечером 8 января в момент, когда лайнер готовился ко взлёту.