Вашингтон, 9 февраля, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Предположение о том, что Китай будет доминировать на международной арене, и в частности в БРИКС, является «страшилкой». Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент России Владимир Путин.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка», ― подчеркнул российский лидер.

Глава государства напомнил, что Россия и Китай соседи, которые привыкли к совместному существованию на протяжении веков, а китайская внешнеполитическая философия неагрессивна.

«Внешнеполитическая мысль Китая всегда ищет, ищет компромисс, и мы это видим», ― добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее и Москва, и Пекин неоднократно заявляли, что отношения между Россией и Китаем не направлены против третьих стран, не терпят вмешательства и не принимают угроз. Так, 12 июля 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России и Китая хорошие перспективы для конструктивного взаимодействия, которое никогда не было и не будет направлено против каких-либо третьих стран, а нацелено на то, чтобы приносить дополнительную пользу народам обоих государств.

Китайское издание Global Times считает, что слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Китай является «наиболее серьёзной угрозой» для НАТО в долгосрочной перспективе, а Россия — «наиболее насущная из них», свидетельствуют о желании этого военно-политического блока развязать мировую войну.

Пресс-служба Кремля 8 февраля сообщила о телефонном разговоре Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры государств обсудили итоги сотрудничества между странами за прошлый год. Они отметили, что объём двустороннего товарооборота за этот период достиг $227,7 млрд, что стало рекордным показателем.