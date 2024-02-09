Донецк, 9 февраля, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Политика информационного занавеса элит Запада вокруг России провалилась, и в мире начинается разворот к здравому смыслу. Об этом 9 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя в Telegram-канале интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Известия/Анна Селина

«Политика западных элит информационного занавеса вокруг России провалена. Им всё тяжелее рисовать медийную виртуальность, основанную на лжи — запрос на правду в мировом сообществе растёт», — написал он.

По мнению главы республики, Карлсон обратился к Путину с просьбой дать интервью, так как почувствовал эту востребованность.

Ищущий читатель или зритель из стран Запада сможет найти для себя в беседе Путина с Карлсоном ответы на многие вопросы, отметил Пушилин.

Он уточнил, что у него создалось впечатление, что американский журналист в какой-то степени понял позицию президента России.

«По крайней мере об этом говорит его (Такера) вывод после интервью, что только идиот может верить, что Россия занимается экспансией», — пояснил глава ДНР.

На Западе по «привычной старой методичке» интервью Путина попытаются оболгать, однако, очевидно, «разворот к здравому смыслу в мире начался», добавил Пушилин.

«И вряд ли этот исторический процесс кто-то сможет остановить», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 февраля стало известно, что интервью президента России Карлсону менее чем за четыре часа набрало более 50 миллионов просмотров в соцсети Х. Позднее в этот же день его опубликовали на сайте Кремля.

В ходе беседы Путин указал на то, что Россия пока не достигла целей спецоперации, одной из которых является денацификация Украины. Президент подчеркнул, что это одна из проблем, которую стороны обсуждали в ходе переговорного процесса в Стамбуле, завершившегося не по инициативе России.