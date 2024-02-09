Санкт-Петербург, 9 февраля, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство в связи с гибелью в Ленинградской области президента Спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили 7 февраля на территории полигона «Невский» во Всеволожском районе области рядом с мишенями для стрельбы. При жизни Конев являлся тренером по этому виду спорта.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата следственного управления», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Специалисты проводят следственные действия для установления причин и обстоятельств преступления.

Как сообщало ИА Регнум, тело 57-летнего президента федерации каратэ Санкт-Петербурга, мастера спорта России международного класса по практической стрельбе Виталия Конева обнаружили в посёлке Песочный Курортного района 7 февраля.

По информации пресс-службы комитета по физической культуре и спорту Петербурга, Конева нашли мёртвым в тире сотрудники. Следствие придерживается версии, что смерть наступила от пули, которая при стрельбе отрикошетила в голову стрелка. Пулю извлекли во время вскрытия.

Конев возглавлял федерацию чуть более 10 лет, был многократным чемпионом России по практической стрельбе, бронзовым призёром чемпионата мира по практической стрельбе, председателем тренерского совета.