Усть-Кут, Иркутская область, 9 февраля, 2024, 09:21 — ИА Регнум. В городе Усть-Куте в Иркутской области стая бродячих собак набросилась на маленькую девочку, сообщил 9 февраля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Ребёнка начали преследовать четыре большие собаки, одна пыталась укусить её за руку. Девочка попыталась отогнать животных и убежать.

Когда она упала, собаки подступили к ней и две набросилась на лежачего ребёнка. Девочка, спасаясь бегством, упала в снег два раза. Стаю отогнала подбежавшая женщина.

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По факту нападения собак на ребёнка МВД и прокуратура начали проверку. Родители девочки не обращались с заявлением в правоохранительные органы. Пострадавшую ищут, сообщил Telegram-канал.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения бездомной собаки на семилетнюю девочку в городе Нелидово. Животное набросилось на ребёнка утром 18 января. Девочка шла в сторону школы, собака покусала её и ребёнка госпитализировали.

Собаку поймали и передали в приют для животных во Ржеве.