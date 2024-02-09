Вашингтон, 9 февраля, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Россия пока ещё не достигла целей специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью американскому журналисту и бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону заявил президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей ― это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений», ― пояснил российский лидер.

Глава государства напомнил, что это одна из проблем, которую стороны обсуждали в ходе переговорного процесса в Стамбуле, который завершился в начале прошлого года не по инициативе российской стороны. Тогда достигли договорённости о том, что на Украине не будут культивировать неонацизм и его запретят в том числе на законодательном уровне.

«Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда?» — задался вопросом Путин.

Однако сразу после договоренностей и отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила эти документы в помойку и приготовилась к затяжному конфликту при поддержке США и их европейских сателлитов, отметил глава государства.

Российский лидер также добавил, что на Украине в поисках своей идентичности ничего лучше не придумали, как поставить во главу угла этой идентичности ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на концерте, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января заявил, что агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит. Он напомнил, что русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине.

В соответствии с решением Верховного главнокомандующего 24 февраля 2022 года российские Вооружённые силы начали специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

Российский президент заявил, что целями спецоперации по денацификации на Украине являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал борьбу с националистами и экстремистами одной из целей специальной военной операции на Украине. Представитель Кремля 7 февраля заявил, что за два года с момента начала СВО цели спецоперации остались неизменными и сохранят свою актуальность.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 25 января заявил, что западные страны своими заявлениями о «планах нападения» России на НАТО пытаются заставить российскую сторону отказаться от целей специальной военной операции, однако этого не будет.