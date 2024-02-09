Москва, 9 февраля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Полный текст интервью президента России Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту, экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, опубликовали 9 февраля на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На сайте, помимо видеозаписи интервью, также выложили полный транскрипт беседы главы государства с журналистом на русском и на английском языке.

В 02:00 мск интервью Путина Карлсону опубликовали на сайте американского журналиста.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 февраля стало известно, что интервью президента России Карлсону набрало более 50 миллионов просмотров в социальной сети Х менее чем за четыре часа. При этом оно набрало миллион просмотров всего лишь за восемь минут с момента обнародования.

В ходе интервью Карлсон задал Путину примерно 60 вопросов, в том числе уточняющих, о США, Западе и Украине. Американский журналист также спрашивал о Китае и БРИКС, о роли доллара в мировых расчётах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении президента России к Илону Маску.

В ходе беседы Путин заявил Карлсону, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) и генетические исследованиянесут большое количество угроз человечеству. Он уточнил, что существуют попытки создать специальных людей.