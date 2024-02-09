Москва, 9 февраля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту и экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону набрало в социальной сети X свыше 50 миллионов просмотров.

Александр Кряжев/РИА Новости

За пять часов с момента публикации интервью журналиста с главой российского государства посмотрели более 50 миллионов пользователей, из которых более 470 тысяч поставили отметку «мне нравится». Поделились записью около 150 тысяч пользователей.

Также Такер Карлсон опубликовал видеозапись беседы с Владимиром Путиным на своём YouTube-канале. По состоянию на 07:57 мск видео собрало почти полтора миллиона просмотров и 59 тысяч комментариев.

Как передавало ИА Регнум, на официальном сайте Такера Карлсона запись интервью с президентом России была опубликована 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск). Разговор длился 2 часа 7 минут 18 секунд. За время беседы журналист задал российскому лидеру около 60 прямых и уточняющих вопросов.