Москва, 9 февраля, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Биография нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского вызывает чувство ненависти, презрения и омерзения. Такое заявление сделал 9 февраля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Ненависти ко всем, кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути, Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок, и миллионы людей были обречены на страдания и смерть», — уточнил Медведев.

Презрения к странам Запада, которые, по словам Медведева, с маниакальным исступлением толкали народы России и Украины, которые на деле являются единым русским народом, к гражданской войне всеми возможными способами.

Медведев отметил, что Сырский ему омерзителен как человек, который был советским русским офицером, но нарушил присягу и, превратившись в предателя-бандеровца, служит нацистам, уничтожая своих близких.

«Пусть земля горит у него под ногами!» — пожелал Медведев новому главкому ВСУ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские военные прозвали нового главнокомандующего ВСУ 58-летнего Александра Сырского «мясником» и «генералом 200» из-за потерь армии под его командованием.

Новый главком не популярен среди украинских военнослужащих, он не раз подвергал опасности военных на поле боя. Именно Сырский повёл подчинённых в «мясорубку» в Артёмовске в Донецкой Народной Республике.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 8 февраля заявил об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначении на его место бывшего командующего сухопутными войсками Александра Сырского.