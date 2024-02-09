Москва, 9 февраля, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал вышедшее в свет интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медведев в Telegram-канале оценил Карлсона, отметив, что тот во время разговора с российским лидером и после «не струсил и не сдулся».

По мнению Дмитрия Медведева, Владимир Путин максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет.

Как сообщало ИА Регнум, аплодисменты нацисту Ярославу Гунько (Хунке) в парламенте Канады в сентябре 2023 года говорят о том, что дело Гитлера живёт и денацификация, полное искоренение идеологии необходимы. Об этом президент России сказал Карлсону.

Российский лидер также добавил, что надо избавляться от тех людей, которые эту гитлеровскую теорию и практику используют до сих пор и всячески стараются её сохранить.

После интервью американский журналист заявил, что только идиот может верить в намерения РФ напасть на Европу.

Интервью президента Владимира Путина набрало более 40 млн просмотров в социальной сети Х.

Полный текст интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону с видео опубликован на сайте Кремля утром 9 февраля.