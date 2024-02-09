Москва, 9 февраля, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Готовность России к переговорам по решению ситуации на Украине является одним из важнейших моментов интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон

«А для нас главное в интервью — Россия готова к переговорам, но на наших условиях. Потому что победить нас на поле боя невозможно», — говорится в сообщении, опубликованном в её Telegram-канале.

Для западной же части аудитории главной новостью, по словам Симоньян, станет то, что Россия не имеет территориальных претензий к странам — членам НАТО.

Как передавало ИА Регнум, в интервью Такеру Карлсону глава российского государства заявил, что Москва намерена добиться решения конфликта на Украине путём переговоров. По словам Владимира Путина, Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между народами всё равно нормализуются.

Также в ходе интервью российский лидер заявил, что у России отсутствуют интересы в Польше, Латвии или какой-либо другой стране. Сценарий, при котором Россия направит свои войска в соседние страны, возможен только в том случае, если польская сторона нападёт на РФ.

Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск) на своём официальном сайте и других ресурсах. За первые четыре часа с момента публикации интервью посмотрели более 40 миллионов человек только в социальной сети X.