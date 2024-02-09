Сидней, Австралия, 9 февраля, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Старший сын нового главнокомандующего украинской армией Александра Сырского Антон живёт в Сиднее и любит посещать вечеринки, ночные клубы. Фотоотчёты он выкладывает в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский

Известно, что новый главком родом из Владимирской области, там и сейчас живут брат Олег и мать Людмила.

Антон окончил вуз в Сиднее, посты в соцсетях пишет на русском языке.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные «окрестили» 58-летнего Александра Сырского «мясником» и «генералом 200» из-за потерь армии под его командованием. Об этом написало американское издание Politico.

Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на его место бывшего командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Об этом Зеленский заявил 8 февраля в ходе своего вечернего обращения к украинцам.

Брат Александра Сырского живёт во Владимире и уже много лет не общается с украинским родственником.