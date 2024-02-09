Киев, 9 февраля, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Российская армия обладает бесконечным количеством техники и бесконечным количеством военнослужащих, заявил в беседе с газетой Bild немецкий наёмник по имени Бен.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

Боевик предположил, что ещё одной причиной неудач украинских войск стала излишняя медлительность стран в вопросе поддержки Украины. По его словам, военная помощь Киеву была фрагментарной.

Он объяснил неудачи ВСУ на фронте также тем, что западные страны слишком медлили с решениями в поддержку Украины, делая военную помощь «фрагментарной».

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря генерал Александр Сырский, которого 8 февраля 2024 года назначили на пост главкома ВСУ, заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают трудности на восточном фронте.

Он отметил, что российские войска превосходят киевскую армию как в вооружении, так и в численности личного состава.

В августе генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, что украинское руководство перед неудавшимся контрнаступлением Вооружённых сил Украины много времени потратило на саморекламу, а российская армия в это время активно готовила линию обороны.