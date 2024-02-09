Наступивший 716-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован всемирным обсуждением интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, где глава государства, в частности, пояснил, что Россия пока не достигла всех целей на Украине. Одной из них является денацификация, подразумевающая запрет любых неонацистских движений и формирований, сказал Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент отметил, что Россия и Украина в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорились, что Киевом будет законодательно запрещён неонацизм. Сегодняшнюю украинскую действительность он назвал в некоторой степени гражданской войной.

«И все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет», — подчеркнул Владимир Путин, выразив уверенность, что воссоединение народов произойдет.

Российский президент считает, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, и привёл конкретный пример боестолкновения, в котором украинские военнослужащие, попавшие в окружение, кричали: «Русские не сдаются!»

Тем временем глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, заслушав доклады по обстановке и планам дальнейших действий в зоне СВО, поблагодарил командующих группировок и личный состав за успешное проведение наступательных действий на большинстве направлений в зоне проведения СВО.

О высокой эффективности разведывательно-ударных и огневых комплексов в ходе прорыва обороны противника доложил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Евгений Никифоров.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.