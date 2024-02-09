Москва, 9 февраля, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) и генетические исследования несут человечеству множество угроз, заявил президент России Владимир Путин в интервью, опубликованном на сайте американского журналиста Такера Карлсона.

Кадр из интервью

Глава государства указал на попытки создать специальных людей.

«У человечества много угроз: исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека — человека-воина, человека-учёного, человека-спортсмена», — сказал он.

По словам российского лидера, миру необходимо задуматься на тему того, что произойдёт с людьми на фоне внедрения в жизнь разработок из области ИИ и технологий в генетике.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Владимир Путин во время неформального общения со школьниками после открытого урока «Разговор о важном» отметил, что развитие генетики не должно становиться оружием страшной разрушительной силы. При этом президент подчеркнул, что генетика очень важна.

14 декабря Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что лидеры в сфере искусственного интеллекта станут договариваться после того, как осознают возможность технологической угрозы. Он добавил, что это будет происходить так же, как и в случае с разработками ядерной бомбы.