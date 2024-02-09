Санкт-Петербург, 9 февраля, 2024, 06:58 — ИА Регнум. В посёлке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга 7 февраля было обнаружено тело 57-летнего президента федерации каратэ, мастера спорта России международного класса по практической стрельбе Виталия Конева. Об этом сообщила 8 февраля пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

BRAIN_PAIN Пуля

Виталия Конева нашли мёртвым в тире сотрудники.

Следствие придерживается версии, что смерть наступила от пули, которая при стрельбе отрикошетила в голову стрелка.

Пулю извлекли во время вскрытия, написала KP.RU.

Конев возглавлял федерацию чуть более 10 лет, был многократным чемпионом России по практической стрельбе, бронзовым призёром чемпионата мира по практической стрельбе, председателем тренерского совета.