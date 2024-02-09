Вашингтон, 9 февраля, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Польские власти «с руки клюют у немцев», но тем не менее закрыли газопровод «Ямал — Европа», через который в ФРГ можно поставлять значительный объём газа. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал СПГ

Польша, получая деньги из общеевропейских фондов, отважилась закрыть газопровод, не считаясь со своими донорами, отметил президент России.

«Польша закрыла «Ямал — Европа». Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю», — сказал Путин.

В апреле 2022 года власти Польши внесли «Газпром» в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против оператора польского участка газопровода Europol Gaz S. A, «Газпром» прекратил поставки по «Ямалу — Европе». Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли «Газпрома» в Europol Gaz S. A.

По газопроводу «Ямал — Европа» Польша получала из России около 10 миллионов кубометров газа в год.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не сокращала поставки газа в Европу. Европейские страны сами сделали свой выбор. Об этом 14 декабря 2023 года в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил Владимир Путин.

Не Россия закрыла газопровод «Ямал ― Европа», это сделала Польша, вторую ветку газопровода через территорию Украины закрыла Украина, а не Россия, подчеркивал президент РФ.

Страны Европы в скором времени столкнутся со многими проблемами из-за отказа украинских властей продлевать договор о транзите российского газа. Об этом говорится в статье немецкого журнала Focus.

Интервью с президентом России Путиным журналист из США Карлсон опубликовал на своём официальном сайте 8 февраля по времени Восточного побережья Соединённых Штатов. За более чем двухчасовую беседу Карлсон задал российскому лидеру около 60 вопросов, включая уточнения разного рода.