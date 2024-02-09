Москва, 9 февраля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Продолжительность интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону составила два часа семь минут и 18 секунд. Видеозапись их беседы телеведущий опубликовал на своём сайте.

Кадр из интервью

Он обнародовал этот ролик 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, когда на восточном побережье США был вечер 8 февраля.

Журналист также разместил видеозапись на собственной странице в социальной сети Х (бывший Twitter) и на YouTube-канале. За несколько часов перед публикацией полной версии интервью Карлсон выложил в социальные сети первую фотографию с указанной встречи.

В процессе разговора телеведущий задал президенту РФ примерно 60 вопросов, включая различные уточнения. Их беседа проходила в представительском кабинете первого корпуса Кремля.

Карлсон хотел узнать у Путина о ситуации вокруг Украины, отношениях Москвы с Западом и Киевом, о перспективах конфликта РФ с Польшей и Прибалтикой, а также о мировом влиянии доллара США. Кроме того, он задал президенту вопросы о христианстве, искусственном интеллекте и хотел услышать его мнение об американском бизнесмене Илоне Маске.

Помимо этого, телеведущий спросил Путина о корреспонденте газеты The Wall Street Journal Эване Гершковиче, которого арестовали в России по обвинению в шпионаже. Российский лидер в конце интервью выразил уверенность, что отношения между народами России и Украины в итоге восстановятся.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о том, что интервью Путина Карлсону на русском языке опубликуют утром 9 февраля по московскому времени. С этой версией можно будет ознакомиться на сайте Кремля.