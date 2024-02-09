Вашингтон, 9 февраля, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Украинские военные «окрестили» нового главнокомандующего ВСУ 58-летнего Александра Сырского «мясником» и «генералом 200» из-за потерь армии под его командованием. Об этом написало американское издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский

«На Украине дали Сырскому ужасное прозвище — «мясник», — отметило издание со ссылкой на военных.

Другой капитан ВСУ сказал, что нового главкома в армии называют «генерал 200».

Рядовые не симпатизируют Сырскому, как уволенному Валерию Залужному, написали авторы.

Новый главком не популярен и более того, он не раз подвергал опасности военных на поле боя. Именно Сырский повёл подчинённых в «мясорубку» в Артёмовске в Донецкой Народной Республике.

Один из капитанов украинской армии прокомментировал, что назначение Сырского — «очень плохое решение».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на его место бывшего командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Об этом Зеленский завяил 8 февраля в ходе своего вечернего обращения к украинцам.

По словам главы киевского режима, в ближайшее время главнокомандующий ВСУ представит подробный и реалистичный план боевых действий на 2024 год. Зеленский также подчеркнул, что решение о смене руководства ВСУ не политическое, оно «о менеджменте армии».

Брат Александра Сырского живёт во Владимире и уже много лет не общается с украинским родственником Олегом.