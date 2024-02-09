Москва, 9 февраля, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Следователи столичного управления Следственного комитета РФ организовали доследственную проверку по факту возгорания кровли жилого дома на севере Москвы. Об этом в пятницу, 9 января, сообщили в Telegram-канале столичного СК.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Савёловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу… организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли следователи и криминалисты, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля стало известно о пожаре, произошедшем в жилом доме на улице Черняховского в районе метро «Аэропорт». Согласно данным МЧС России, возгорание произошло на крыше шестиэтажного дома, пожар охватил четыре тысячи квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали более 400 человек.

Позднее в оперативных службах сообщили, что на место происшествия прибыл медицинский вертолёт, в результате пожара пострадали по меньшей мере 10 человек.