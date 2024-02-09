Краснодар, 9 февраля, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Пожар произошёл на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Возгорание на объекте началось в районе двух часов ночи по московскому времени. К трём часам ночи открытое горение удалось ликвидировать.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте находятся оперативные и экстренные службы. Причина случившегося устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля в посёлке Куеда Пермского края вспыхнул пожар после того, как на газопроводе произошёл взрыв. Изначально появилась информация о том, что огонь охватил три цистерны грузового поезда.

Вместе с тем компания «Российские железные дороги» (РЖД) опровергла сведения о возгорании состава. Организация уточнила, что отправляла поезд к месту ЧП для тушения огня.

Пожар удалось локализовать. Глава Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал о том, что медики перевели в реанимационное отделение двоих человек, пострадавших в Куеде.