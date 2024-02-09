Москва, 9 февраля, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предупреждал главу Белого дома Джо Байдена о том, что США совершают огромную ошибку, поддерживая процессы, происходившие на Украине до начала специальной военной операции (СВО). Об этом российский лидер рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который опубликовал на своём сайте видеозапись их беседы.

Whitehouse.gov Владимир Путин и Джо Байден

«Я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию», — заявил Путин.

Российский лидер не стал уточнять детали разговора с Байденом. Президент отметил, что в ходе переговоров в Стамбуле Москва и Киев достигли договорённостей о том, что на Украине перестанут культивировать неонацизм и запретят его законодательно. Однако киевские власти отказались от этих условий, когда Россия отвела свои войска от украинской столицы.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор подчеркнул, что Владимир Путин проводит в отношении Украины сдержанную политику, несмотря на действия Запада.

По словам эксперта, российский лидер предпочёл бы урегулировать украинский конфликт путём переговоров. Макгрегор считает, что Путин этот тот человек, который может спасти Украину от уничтожения.

6 февраля Джо Байден заявил, что киевский режим находится в отчаянном положении из-за того, что США перестали оказывать ВСУ военную помощь. Он потребовал от Конгресса Соединённых Штатов немедленно согласовать законопроект о поддержке Украины и Израиля.