Москва, 9 февраля, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Страны НАТО могут при желании достойно признать контроль России за новыми территориями, такие варианты есть. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном 8 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я же сказал: пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но если желание есть», — так сказал Путин, отвечая на вопрос Карлсона о том, что не было бы унижением для НАТО сейчас признать за Россией контроль над тем, что два года назад составляло украинскую территорию.

Путин также добавил, что на территории Украины неизбежно произойдет воссоединение русского народа. Он указал, что воссоединение произойдёт, несмотря на то, что Запад считает иначе и думает, что ему удалось навсегда разъединить одну часть народа от другой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Россия намерена добиться решения ситуации на Украине путём мирных переговоров. При этом он также напомнил, что от переговорного процесса отказалась именно украинская сторона.

Такер Карлсон на своём сайте выложил 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск) интервью с президентом России Путиным. Разговор продолжался 2 часа 7 минут 18 секунд.

За более чем двухчасовое интервью Карлсон задал примерно 60 вопросов об Украине, США, Западе. Журналист заявил, что каждый желающий сможет посмотреть интервью целиком, как оно было записано, без редактирования. Карлсон подчеркнул, что американцы имеют право получить полную информацию о том конфликте, в который их вовлекли.

8 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что интервью выйдет на русском языке утром 9 февраля.