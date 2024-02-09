Москва, 9 февраля, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Более 10 человек пострадали в результате пожара на севере Москвы, сообщили журналистам в оперативных службах.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«По предварительным данным, в результате ЧП есть более 10 пострадавших», — сказал источник, слова которого приводит ТАСС.

Распространение огня удалось локализовать. Кроме того, на место пожара прибыл медицинский вертолет.

Также был перекрыт проезд по Ленинградскому проспекту в сторону Московской области.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля стало известно о пожаре, который произошёл в жилом доме на улице Черняховского в районе метро «Аэропорт». Огонь начался крышу задания и охватил четыре тысячи квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали более 400 человек.

Позже стало известно, что кровля горящего дома полностью обрушилась. Мэр Сергей Собянин проинформировал, что на месте происшествия работают все городские службы. Он добавил, что эвакуированным жильцам оказывают необходимая помощь.