Вашингтон, 9 февраля, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал власть на Украине «ущербной».

Kremlin.ru Владимир Путин

В одном из вопросов про украинский конфликт, Путин жёстко охарактеризовал киевских политиков.

«Мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной», — сказал президент журналисту.

Как сообщало ИА Регнум, интервью Владимира Путина Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 10 млн просмотров за 50 минут с момента опубликования.

Такер Карлсон на своём сайте выложил 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск) интервью с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длится 2 часа 7 минут 18 секунд.

За более чем двухчасовое интервью Карлсон задал примерно 60 вопросов об Украине, США, Западе. Прозвучало также несколько вопросов о Китае и БРИКС, о перспективах «нападения» России на Польшу и Прибалтику, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта.

Цели, поставленные в рамках проводимой Россией спецоперации на Украине, ещё не достигнуты, заявил в ходе интервью Владимир Путин. Он напомнил, что западные союзники Украины просили Россию отвести свои вооружённые силы от Киева, чтобы создать условия для переговорного процесса. Однако, когда просьба была выполнена, украинская сторона отвергла все договорённости и выбрала путь длительного вооружённого противостояния.

По словам Владимира Путина, Россия намерена добиться решения конфликта на Украине путём мирных переговоров.