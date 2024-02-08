Москва, 9 февраля, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Площадь пожара в жилом доме на севере Москвы увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, 9 февраля сообщили в пресс-службе МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Ранее стало известно о том, что в здании на улице Черняховского у станции метро «Аэропорт» загорелась крыша.

Из дома эвакуировали более 400 человек. По некоторым данным в здании произошло обрушение чердака.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве произошёл пожар. В результате ЧП погиб один человек. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.